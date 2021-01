Sky Sport – Di Marzio: “Tomori si farà, Firpo è in stand-by”

Intervenuto a Calciomercato – L’originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato del Milan:

“Situazione Tomori, è una corsa contro il tempo dei rossoneri per averlo a disposizione sabato contro l’Atalanta. L’idea è di farlo arrivare domani sera/domani notte per fargli completare le visite mediche venerdì mattina. Si sta ancora trattando sulla cifra del riscatto: il Chelsea non vuole scendere dai trenta milioni, il Milan prova a trattare ma in qualsiasi caso completerà questa operasione.

Per quanto riguarda Junior Firpo, la trattativa è in assoluto stand-by. Il Barcellona è in una fase di riflessione soprattutto perché non avrebbe tempo per trovare il sostituto, il giocatore, invece, è diventato papà da una settimana e non è convintissimo di volersi spostarsi.“