Sky Sport – Ibrahimović: “Credo in me. Sono felice di questo Milan”

Al termine di Cagliari – Milan, Zlatan Ibrahimović ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se sono stupito da me stesso? Dovevo fare un altro gol, ma oggi ne bastavano due per vincere. Non giocavo da 50 giorni, mi dispiace ma può succedere. Oggi è andata bene, giocare con uno in meno non è facile ed è difficile giocare contro questa squadra.

Questo Milan mi da energia? Sì, questi giovani mi stanno motivando e mi sfidano: io non mollo e faccio vedere che posso correre come loro.

L’obiettivo di quest’anno? Vediamo, siamo a metà campionato e ora arrivano le partite più difficili. Sarà un programma molto duro fra gennaio e febbraio, ma ora sono arrivati Mandzukic e Meité, non so se arriva qualcun altro, e siamo di più a disposizione del mister. Così possiamo girare e possiamo tenere il fisico e la condizione per tutte le partite.

Mandzukic? Sono contento, ora siamo in due che mettiamo paura all’avversario.

Credo nello scudetto? Credo in me. Credo nel Milan? Credo in Zlatan. Rinnovo? Dipende da Paolo. Sono molto felice di questo Milan. Questo ritorno mi ha cambiato tanto, sono molto contento.”