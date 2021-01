Sky Sport – Kessié: “Pensiamo a noi stessi, per noi il 2020 è stato perfetto ma non abbiamo vinto niente”

Franck Kessié ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 poco prima dell’inizio di Benevento-Milan. Ecco le sue parole:

“Bisogna rispondere all’Inter? Noi pensiamo a noi stessi. Oggi è una partita come tutte le altre, dura perché non ci sono partiti facili in serie A. Le assenze di Ibra e Theo? Certo, mancano loro e anche altri, ma siamo venuti a fare il risultato e tutti sono disponibili a giocare. Dobbiamo scendere in campo e lottare anche per gli assenti. Che anno deve essere il 2021? È vero che il 2020 è stato perfetto per noi, ma non abbiamo vinto niente. Non dobbiamo pensare al passato, ma lottare e fare tutto il possibile in campo.”