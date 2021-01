Sky Sport – Nainggolan: “Dobbiamo dare tutti qualcosa in più”

Radja Nainggolan è stato intervistato alla fine di Cagliari-Milan. Ecco le sue parole a Sky:

“Come si esce da questa situazione? Tutti devono dare qualcosa in più. Oggi non abbiamo fatto una bruttissima partita, però prendiamo gol un po’ ingenui e contro squadre così è difficile poi fare punti.

Subentra la paura? Non è paura. Secondo me dobbiamo dare tutti qualcosa in più e tirare fuori più personalità: non bastano i giocatori forti sulla carta.

Cosa ci siamo detti io e Ibra? Niente di che, ho preso la maglia di Ibra perché me l’hanno chiesta.

Cosa penso dell’Inter? Non rimpiango niente, sono contento di quello che ho dato all’inizio dell’anno. io volevo tornare qui e sono tornato, se l’Inter vincerà lo scudetto sono contento per loro.“