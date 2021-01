Sky Sport – Rinnovo Calhanoglu: due squadre offrono più del Milan

La trattativa tra Calhanoglu e il Milan per il rinnovo è ferma, l’incontro di mercoledì tra l’agente del giocatore e la dirigenza rossonera non ha portato novità.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le parti sono ancora lontane, il turco chiede una cifra che il Milan non è disposto ad accettare. Sul giocatore ci sono due squadre che offrono l’ingaggio richiesto, motivo per cui l’attaccante rossonero non vuole abbassare le sue pretese.

Il rinnovo quindi non è imminente, ma le parti continuano a dialogare, cercando la cifra giusta per chiudere la trattativa.