SM LIVE – Le parole di Pioli in conferenza alla vigilia di Milan-Torino

Buon pomeriggio lettrici e lettori di SpazioMilan. Seguiamo live le parole di Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Torino. La partita si giocherà domani alle ore 20.45 in quel di San Siro. Queste le parole del tecnico rossonero:

Sui pro degli infortuni: “Stagione lunga e complicata. Ci sta che ci siano dei momenti difficili. Non possiamo controllarlo, dobbiamo trovare delle soluzioni”

Sul Torino: “Sono una squadra che ha avuto delle difficoltà iniziali ma ora hanno trovato fiducia. Sarà un avversario di tutto rispetto”

Sulla sconfitta: “L’abbiamo gestita come le nostre vittorie. Abbiamo analizzato le cose positive e negative. Non c’è stato bisogno di alcun intervento, i giocatori sanno che siamo sulla strada giusta”

Sugli infortunati: “Saelemaekers e Bennacer torneranno contro il Cagliari ma c’è ancora da valutare. Ibra sta seguendo il suo programma ma domani non ci sarà”

Sulle assenze: “Sappiamo che dovremo stringere i denti domani. Sarà una partita con molte assenze ma con il Cagliari torneremo al completo, dobbiamo stringere i denti per ora”

Sull’effetto Giampaolo: “Avranno tante motivazioni ma partiamo alla pari perchè anche noi siamo molto motivati”

Sulle sbavature in difesa: “Abbiamo avuto qualche sbavatura in difesa accentuate dalla qualità dei nostri avversari. Il motore non sui sta inceppando, fanno parte della partita e stiamo lavorando per ridurle al minimo”

Sull’umore e sui rinnovi: “I giocatori hanno subito voluto capire come migliorare e questo fa capire la voglia e la concentrazione dei ragazzi. Vogliono tornare a vincere. Sul mercato lavoro molto insieme alla società”

Sulle preoccupazioni della partita contro il Torino: “Siamo convinti che abbiamo fatto il massimo ma la preoccupazione c’è sempre perchè il calcio cambia in un lampo. Sono sicuro che i ragazzi saranno motivati a fare una grande partita”

Sul rinnovo di Calhanoglu: “Vogliamo proseguire con questi giocatori ma c’è in ballo una trattativa. C’è positività da entrambe le parti e i ragazzi sono attenti e vogliosi”

Su Simakan: “Commento i giocatori che ho allenato non quelli con cui non ho mai lavorato”

Su Leao: “Con la Juve ha fatto un’ottima partita. Non deve fare passi indietro, ha qualità e intensità e lo dimostra. Ci si deve aspettare grandi prestazioni”

Su Kjaer e Calhanoglu e sulla prestazione di Calabria: “Kjaer è uscito un po’ affaticato ma domani l’allenamento sarà decisivo. Calha non si è allenato e Calabria è un giocatore intelligente, sta facendo benissimo e ha ripagato la mia fiducia”

Sulla consapevolezza di essere grandi: “Noi ci sentiamo forti e i ragazzi me lo dimostrano sempre. Abbiamo avuto anche le occasioni di riaprire la partita. Siamo forti ma per rimanere lì dobbiamo continaure a lavorare così e poi vedremo la classifica”

Su Ibra e Bennacer: “Aspettiamo tutti i rientri. Ci servono tutte le qualità dei nostri giocatori. La presenza di Ibra ci darà più forza e convinzione”

Sull’importanza del primo posto: “A noi fanno bene le nostr partite. Siamo all’altezza di qualsiasi avversario, siamo positivi ma essere primi ora serve a poco serve guardare partita per partita”

Sull’incostanza di Leao: “Le ultime due partite ha fatto benissimo. Essendo un attaccante la prestazione dipende molto dalla squadra. Sta crescendo tanto e ha ancora ampi margini di miglioramento”.

Termina qui la conferenza di Stefano Pioli. Buon proseguimento di giornata.