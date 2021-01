SportMediaset – Il Milan insiste per Junior Firpo. Prossime 48 ore decisive

Nel corso del servizio di SportMediaset andato in onda su Italia Uno, Claudio Raimondi ha confermato che il mercato in entrata del Milan non è finito. Obiettivo? Il vice di Theo Hernandez. Secondo il giornalista, il Milan nelle prossime ore farà un ultimo tentativo per Junior Firpo forte di un accordo già trovato con il Barcellona sulla base di un prestito oneroso e riscatto fissato a 20 milioni. C’è da convincere il giocatore e il Milan aspetta una risposta nelle prossime 48 ore. Qualora la risposta fosse negativa, il Milan andrebbe su un altro obiettivo.