A poche ore dal fischio di inzio dell secondo derby in questa stagione, il portiere del Milan Ciprian Tatarusanu, titolare nel derby contro l’Inter al posto di Gigio Donnarumma che sarà squalificato, ha rilasciato queste brevi parole ai microfoni di SportMediaset in merito alle differenze che ci sono tra i due club, che stasera si affronteranno nello scontro diretto per guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia: “Penso che noi siamo un gruppo più unito rispetto all’Inter”.