Come riporta sul suo profilo twitter, Julien Maynard, giornalista di Telefoot TF1, Milan e Strasburgo sarebbero vicini all’ accordo per il trasferimento del difensore Mohamed Simakan in maglia rossonero. Le due società, come riporta il giornalista transalpino, avrebbero trovato l’ accordo sulla base di 15 milioni più bonus. Nonostante la concorrenza del Lipsia, il difensore francese classe 2000, avrebbe scelto i rossoneri con i quali c’è già un accordo da mesi.