Il Milan ha comunicato questa mattina la positività al tampone molecolare di Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez, che saranno indisponibili per la trasferta di Cagliari. Zoe Cristofoli, fidanzata del terzino francese, è stata aggredita sui social network subito dopo la notizia.

L’accusa

La ragazza è stata accusata dai più di aver contagiato Theo Hernandez. I follower hanno messo in accusa il suo recente viaggio a Dubai, rea di non aver rispettato le disposizioni sulla quarantena al ritorno. Duri commenti, in molti casi anche volgari, sotto l’ultima foto pubblicata dalla ragazza sul suo profilo Instagram.