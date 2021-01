Tiki Taka – Tanti nomi per il vice Hernandez: spunta Laazar del Newcastle

Dopo l’arrivo di Mandzukic, Tomori e Meite, Maldini e Massara potrebbero regalare un altro giocatore alla rosa ormai quasi completa di Pioli. Il profilo identificato, è un terzino sinistro che possa alternarsi a Theo Hernandez e far rifiatare il francese. Il primo obiettivo è Junior Firpo del Barcellona, anche se non sembrano esserci spiragli per il suo approdo in rossonero.

La dirigenza, dunque valuta delle possibili alternative. Oltre a Matias Vina del Palmeiras, Iago dell’Augsburg, Nuno Mendes dello Sporting Lisbona e Jordan Amavi del Marsiglia, ma spunta in queste ore anche un altro profilo. Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Tiki Taka, sarebbe stato proposto Achraf Lazaar.

Con solo 3 presenze in questa stagione, il terzino attualmente in forza al Newcastle, ha un contratto in scadenza nel giugno 2021, potrebbe anticipare il suo addio con la squadra inglese e cercare sistemazione altrove.