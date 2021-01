TMW – Due giocatori in uscita dal Milan: tutti i dettagli

Il Milan è alle prese con due trattative per due giocatori che cercano una nuova avventura, chiusi dai nuovi acquisti.

MUSACCHIO E COLOMBO IN USCITA DAL MILAN

Complici i nuovi acquisti di Tomori e Mandzukic, il centrale spagnolo e il giovane attaccante italiano non troveranno molto spazio nelle rotazioni di Stefano Pioli.

Per questo, entrambi sono alla ricerca di una nuova avventura, soprattutto Colombo, che vuole mettersi in mostra.

La società rossonera ha già trovato un accordo con il Parma, alla ricerca di un rinforzo difensivo dopo Conti; lo spagnolo però attende notizie dal Villarreal, destinazione da lui preferita.

Il Crotone invece è interessato a Colombo, che si trasferirebbe in prestito per 6 mesi.