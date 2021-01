Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, adesso è davvero fatta per il trasferimento di Fikayo Tomori al Milan. Il difensore del Chelsea arriverà a Milano nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto.

La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 28 milioni di euro.