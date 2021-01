Tomori: “Milan un’opportunità cui non potevo dire di no”

Tomori ha parlato ai microfoni di MilanTV in una lunga intervista di presentazione. Ecco le sue dichiarazioni.

TOMORI: “MALDINI MIGLIOR DIFENSORE DELLA STORIA DEL CALCIO”

“Ho scelto di venire qui perché il Milan è una squadra dalla grande storia con grandi giocatori; è un’opportunità a cui non potevo dire di no ed è un grande onore essere qui. Quando Paolo Maldini mi ha chiesto di venire ho capito che era qui dove volevo essere, anche per imparare da lui.

Quando ho visto che il 23 era libero non ci ho pensato su due volte: ho 23 anni, mi ispiro a Michael Jordan, era il numero giusto. Darò tutto per questa squadra, forza Milan e non vedo l’ora di vedere voi tifosi a San Siro!“