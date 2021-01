Le avventure di Duarte e Conti con la maglia del Milan potrebbero terminare già in questo mercato invernale. Come riferisce Tuttosport, il club rossonero avrebbe ricevuto delle offerte per entrambi i giocatori, con il primo che potrebbe tornare in Brasile al contrario di Andrea Conti che, invece, potrebbe rimanere in Italia. Se l’esterno ex Atalanta non dovesse partire a gennaio, lascerà quasi sicuramente il Diavolo in estate.