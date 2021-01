TS – Obiettivo Belotti se non dovesse arrivare il rinnovo di Ibrahimovic

Il prossimo mercato estivo del Milan dipenderà molto dal futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno: qualora non dovesse arrivare il prolungamento, la dirigenza rossonera sarebbe praticamente costretta a cercare un nuovo centravanti titolare.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo principale di Maldini potrebbe essere Andrea Belotti, attaccante già seguito dai rossoneri nel recente passato e che sembra essere ormai pronto per il salto in una big. La trattativa non sarebbe sicuramente tra le più facili considerando anche le alte pretese del Torino per il cartellino del calciatore: pretese però, che potrebbero essere abbassate dalla scadenza del contratto del Gallo, fissata per giugno 2022.