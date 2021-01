TS – Milan, tentazione Douglas Costa. Il brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, Douglas Costa non sta trovando molto spazio nel Bayern Monaco in questa stagione, per questo il club tedesco difficilmente riscatterà il brasiliano al termine del prestito dalla Juventus.

A sorpresa, dunque, sull’ex Shaktar potrebbe virare il Milan: l’ingaggio da 6 milioni di euro attualmente percepito da Douglas Costa, però, rappresentano un problema per i rossoneri, dato che in rosa solo due pilastri come Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma percepiscono una cifra simile.