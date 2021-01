Verso Benevento-Milan: Castillejo ci prova, Kjaer dall’inizio

Il Milan è pronto ad affrontare il Benevento nella prima sfida di questo 2021. I rossoneri vogliono continuare a raccogliere i frutti di un lavoro fin qui fantastico, ma soprattutto vogliono continuare a sognare restando in vetta alla classifica. Il match di questo pomeriggio però non è affatto semplice. La squadra di Pippo Inzaghi ha dimostrato di essere solida e tignosa, giocando anche un buon calcio. Oltre all’insidia dell’avversario, come al solito Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori chiave.

In difesa per esempio, il ritorno di Kjaer coincide con la squalifica di Theo Hernandez. Il danese dovrebbe scendere in campo dall’inizio ai danni di Pierre Kalulu, che ha comunque fatto la sua figura al centro della difesa, ruolo non suo. Il terzino francese sarà sostituito da Diogo Dalot, ancora un oggetto semi misterioso di questa squadra, che cercherà di mostrare il proprio valore.

In Mediana la buona notizia è il ritorno di Kessié dalla squalifica, che riprenderà il posto nel tandem con Sandro Tonali. Ancora out Bennacer, l’algerino però è sulla via del recupero e potrebbe rientrare la prossima settimana. Sulla trequarti invece pesa lo stop di Salelemaekers, infortunatosi alla coscia sinistra. Il suo posto verrà conteso da Brahim Diaz e Samu Castillejo, quest’ultimo anche lui uscito acciaccato dal match contro la Lazio, proverà a scendere in campo quest’oggi ma al momento il favorito è lo spagnolo del Real Madrid.

In avanti conferma nuovamente per Rafael Leao, chiamato ad un’altra prova di maturità per compensare l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese proverà ad essere in panchina contro la Juventus ma difficilmente lo si vedrà in campo prima della prossima settimana.