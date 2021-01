Verso il derby: la probabile formazione del Milan

Aria di derby. Questa sera Milan e Inter si ritrovano nuovamente davanti per conquistarsi la semifinale di Coppa Italia. In palio però c’è molto di più, chi perde stasera può ricevere una batosta psicologica non indifferente.

POCO TURNOVER – Pioli prepara il derby senza stravolgere eccessivamente la squadra. In porta ci sarà Tatarusanu, al posto dello squalificato Donnarumma. In difesa torna Alessio Romagnoli al fianco di Kjaer, mentre a destra potrebbe esserci una chance per Dalot al posto di Calabria. Confermato Theo sulla sinistra. Affianco all’inamovibile Kessié nel tandem di centrocampo nuova occasione per Meité che darà riposo a Tonali. Torna Saelemaekers sulla destra, affiancato da Diaz sulla trequarti e Leao a sinistra. Davanti ci sarà Zlatan Ibrahimovic.

INFORTUNI – Il tecnico rossonero ha ammesso che alcuni giocatori sono usciti acciaccati contro l’Atalanta. In primis Tonali, che questa sera difatti non partirà titolare, ma soprattutto Mario Mandzukic. Il croato ha accusato un problema alla caviglia dopo la gara contro la Dea e solo oggi si saprà se potrà essere disponibile per la sfida di questa sera. Bennacer invece sta bene ma sarà disponibile dal match contro il Bologna. Calhanoglu invece è ancora positivo al Covid e sarà indisponibile per tutta la settimana.