Il Milan si prepara ad affrontare l’Atalanta oggi pomeriggio ore 18:00 a San Siro. Match importante per il campionato, ai rossoneri infatti basta un pareggio per essere campioni d’inverno. I convocati per la gara:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.