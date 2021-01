Zaccagni tra smentite e conferme: il punto

Nelle ultime ore Mattia Zaccagni è stato accostato insistentemente al Milan. Il centrocampista dell’Hellas Verona fa gola a molti top club indubbiamente e infatti sulle sue tracce sembrano esserci anche l’Inter e il Napoli. Ma tornando all’interesse dei rossoneri, secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ la società di Via Aldo Rossi ha manifestato il suo gradimento all’agente del giocatore.

Difatti ieri sera ‘Sky Sport’ aveva smentito la voce in quanto non trovava nessuna conferma. In realtà, Zaccagni è un talento che piace a tutti e giustamente ha attirato a sé gli occhi delle grandi. Ma almeno per il momento, il diavolo non è concretamente in corsa per il fantasista gialloblù.