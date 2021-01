Zapata provoca sul rigore, Ibra risponde: “Ho più goal io che partite tu”

Nella sconfitta dei rossoneri contro l’Atalanta, c’è stato un episodio particolare che ha coinvolto Zapata e Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce ‘Eurosport’, il Milan chiedeva un calcio di rigore sullo 0-3. Il penalty non è stato giustamente assegnato e il colombiano ne ha approfittato per provocare: “Volete anche il tredicesimo per chiudere bene?“.

Lo sente lo svedese che, nonostante l’umiliazione che stava maturando ai danni del diavolo, risponde secco: “Ho più gol io che partite tu“. E come spesso accade, Zlatan ha ragione: Zapata conta 371 presenze, Ibra 498 reti in carriera.