AC MILAN – Comunicato ufficiale: nascono “The studios: Milan Media House”

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’AC Milan comunica la nascita di “The Studios: Milan Media House“, un nuovo modello che permetterà di gestire l’intero processo di produzione e diffusione dei contenuti, per posizionare il Club come protagonista nell’evoluzione dello sport-entertainment internazionale.

Nel comunicato, il Club fa riferimento ad un innovativo hub di produzione e distribuzione mediatica di proprietà, spiegando che, questo nuovo modello D2C (direct to consumer), permetterà di rafforzare il legame emotivo con la propria consumer base e di ingaggiare nuovi utenti grazie a contenuti sempre più rilevanti ed adatti alle diverse piattaforme (dalla TV ai social come Twitch o Tik Tok).

Un vero e proprio cuore tecnologico inserito all’interno del primo piano di Casa Milan, che si sviluppa su una superficie di 1000 metri quadrati. A disposizione dei nuovi studi ci saranno tre set diversi direttamente connessi con la sala conferenze di Milanello e dotati di tecnologia all’avanguardia, con telecamere 4K e display LCD-LED, oltre che una control room con sette postazioni lavoro ed una sala speakeraggio per commento partite e registrazione di Podcast.

A guidare il nuovo team di “The Studios: Milan Media House” sarà il Marketing & Digital Director AC Milan Lamberto Siega.