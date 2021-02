Tragedia per Alisson Becker: è morto il padre José, affogato

Come si evince dalla notizia dell’ultima ora arrivata dai colleghi brasiliani di O Globo, nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 febbraio 2021, è stato trovato il corpo senza vita di José Agostinho Becker, padre del notissimo Alisson, portiere ex Roma oggi al Liverpool, e anche di Muriel, dodicesimo della Fluminense.

Il corpo del 57enne è stato trovato nei pressi di una diga localizzata all’interno di una proprietà di famiglia, sita a Rincão do Inferno, nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. È arrivata anche la conferma delle autorità locali di Lavras do Sul, comune dello Stato del Rio Grande do Sul. Il mondo del calcio e non solo si stringe attorno ad Alisson e Muriel nel cordoglio per l’improvvisa scomparsa del loro padre.