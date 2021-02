Amadeus conferma la partecipazione di Ibrahimovic al festival di Sanremo

Il dubbio legato alla partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al prossimo festival di Sanremo è stato sciolto: Amadeus, presentatore e direttore artistico in conferenza stampa ha ribadito che il centravanti del Milan sarà presente a tutte e cinque le serate del Festival, nonostante ci fossero stati alcune perplessità in merito allo scontro con Lukaku in Coppa Italia.

Le parole di Amadeus sul centravanti del Milan sono state: “Ibrahimovic è un grandissimo campione, da interista faccio i miei complimenti al Milan. Ibra mi ha regalato la sua maglia, ho un fratello milanista che la vorrebbe ma ovviamente non gliela darò. Ibrahimovic è un personaggio da scoprire, è il numero uno in tante cose. Poi scoprirete cosa farà…”

L’attaccante svedese ha poi replicato ad Amadeus e Fiorello con un messaggio: “Preparatevi, sto arrivando. Facciamo un altro record!”.