Ambrosini: “Ibra a Sanremo? Nella confusione si sente a suo agio”

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Le parole dell’ex capitano rossonero:

“Si tratta di una gestione societaria, dirigenti e allenatori avrebbero volentieri evitato questa situazione. Sposto l’attenzione su di lui, in queste situazione di confusione si sente a suo agio. Nelle prossime partite potrà fare anche qualcosa in più. Si è sempre messo a disposizione per la squadra. Con la Stella Rossa è entrato per incidere”.