Match delicato quello del Milan contro il Crotone. I rossoneri hanno l’obiettivo di tornare primi ed immagazzinare punti pesanti per la corsa Champions. ‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea come il diavolo si aggrapperà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è a caccia del suo 500esimo gol in carriera e oggi farà di tutto per far vincere il suo Milan.