Assembramenti fuori San Siro prima del derby, scattano identificazioni e multe

Prima dell’inizio di Milan-Inter molti tifosi, di entrambe le squadre, si sono ritrovati fuori da San Siro. Intervenuti anche i carabinieri del Battaglione e poliziotti del Reparto mobile con caschi e manganello per alcuni tafferugli scoppiati poco prima dell’inizio.

Gli specialisti di Digos e Nucleo Informativo, di Scientifica e sezione Rilievi, di via Fatebenefratelli e via Moscova, sorvegliano che la giornata non degeneri e censiscono capi, colonnelli, vecchie e nuove gerarchie, spiega l’edizione odierna di Repubblica. «Ci sono tutti, quelli che contano, a parte quelli colpiti dai Daspo, abbastanza furbi da non farsi vedere in giro», dice un investigatore.

Tutti i presenti erano in violazione delle norme anti-Covid. Dopo l’identificazione verrano spediti i verbali da quattrocento euro in differita.