Attacco contato contro la Stella Rossa

Milan in emergenza. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri hanno l’attacco limitato in vista della Stella Rossa. Mandzukic è infortunato: il croato ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro. Anche Daniel Maldini è assente per infortunio, mentre Hauge non è stato inserito nella lista.

Al netto di queste defezioni, più il riposo di Ibrahimovic in vista della Roma, Pioli è costretto a schierare Leao come punta, mentre i trequartisti saranno i soliti tre: Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers.