BBC – Tomori: “Il mio futuro? Sta ai club decidere. Ora penso solo al Milan”

Fikayo Tomori è stato intervistato dalla BBC riguardo tematiche importanti come problema degli insulti razzisti dei tifosi sui social media e non solo. Infatti il centrale inglese ha parlato anche dei suoi obiettivi e del suo futuro.

Contando che il Milan può esercitare il diritto di riscatto, queste sono state le sue parole: “Sta ai due club decidere. L’esonero di Lampard? Da quando sono arrivato al Milan, penso solo al Milan. Quello che succede al Chelsea rimane al Chelsea”.

Sugli obiettivi: “Sono davvero stimolato ed eccitato per quello che stiamo facendo al Milan e per il finale di stagione. Essere in un club storico come questo a lottare per la testa della classifica…Alla fine della stagione spero di poter festeggiare lo scudetto e la chiamata dell’Inghilterra per gli Europei. Ma nel calcio devi andare per gradi, non puoi andare troppo in là col pensiero. Ogni partita è un’opportunità per migliorare e mettersi in mostra, speriamo di continuare a farlo”.