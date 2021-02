TS – Bennacer verso una maglia da titolare contro il Crotone. Gli farà spazio Tonali

Dopo quasi due mesi di assenza Ismael Bennacer, dopo aver raccolto 28 minuti contro il Bologna, potrà presto riprendersi il posto da titolare. Quest’oggi, infatti, Tuttosport ha ribadito che l’algerino sta bene, gli manca il ritmo partita ma contro il Crotone – con buone probabilità – potrebbe partire di nuovo dall’inizio al fianco di Franck Kessié. Sarà Tonali a fargli spazio, dato che non ha convinto del tutto i rossoneri in questa prima metà di stagione. Il giovane centrocampista, infatti, non ha – almeno ancora – reso secondo quelle che erano le aspettative di club e tifosi.