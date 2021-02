Beppe Bergomi ha parlato della sconfitta del Milan contro lo Spezia. Nel corso di Sky Calcio Club, l’ex bandiera nerazzurra ha commentato la deludente prestazione degli uomini di Pioli:

“Per la prima volta ho visto il Milan veramente in difficoltà, non hanno creato nulla. Ho visto una squadra non brillante. Kessie mi sembrava un po’ senza fiato. Lo Spezia ha fatto una partita incredibile. La prestazione della squadra di Vincenzo Italiano è da sottolineare“