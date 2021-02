Berlusconi: “Ibra a Sanremo? Avrà bisogno di riposare, altrimenti non capirei perché”

Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni dallo stadio Brianteo di Monza, squadra di cui adesso è proprietario. Lo storico presidente del Milan è intervenuto sulla questione rinnovo di Donnarumma e su Ibrahimovic, prossimo ospite al festival di Sanremo:

“Ibrahimovic a Sanremo? Non posso entrare in queste decisioni che riguardano le decisioni interne della squadra, evidentemente aveva bisogno di riposare perché senza questa eventualità non riuscirei a capire come il Milan possa acconsentire ad una richiesta di questo genere“

“Donnarumma l’ho seguito sin dalle giovanile, avevo capito che sarebbe potuto diventare un grandissimo portiere. Il Milan deve continuare ad averlo in rosa anche in futuro“