Dalla Francia – I rossoneri guardano a Boulaye Dia

Stando a quanto scritto da “France Football”, il Milan sta sondando il terreno per Boulaye Dia, attaccante classe 1996 dello Stade de Reims. L’invidiabile bottino del senegalese, già a quota 12 gol in questa stagione di Ligue 1, ha attirato le attenzioni anche di altri club, quali il Napoli, il Lipsia e il West Ham.

Il valore di mercato del calciatore si aggira attorno ai 13 milioni di euro, cifra tutto sommato congrua per un 24enne dalle buone potenzialità. Qualora il Milan dovesse affondare il colpo e Ibrahimovic dovesse rimanere per un’altra stagione alla corte di Pioli, proprio lo svedese potrebbe far crescere sotto la sua ala il talento de “Les rouges et blancs”.