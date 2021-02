Branca: “L’Inter è attrezzata per vincere, ma il Milan ha qualità. Il simbolo rossonero è Saelemaekers”

L’ex dirigente dell’Inter Marco Branca, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha così parlato del derby in programma domenica pomeriggio e del momento che stanno vivendo i rossoneri. Ecco le sue parole:

“La società nerazzurra ha fatto il massimo per dare il meglio al tecnico dopo lo stop di agosto. E ora, senza coppe, la rosa è ampia. In questi mesi strani per il Covid serve cautela. Diciamo, però, che l’Inter è attrezzata per vincere, ma il Milan non è lì per caso: ha gioco e qualità. E finalmente Milano è tornata in alto, dopo il difficile ricambio per l’uscita di scena di Moratti e di Berlusconi. Il Milan? I giovani sono tutti bravi. Da Bennacer a Leao, senza trascurare Theo Hernandez e Kessie. Ma il simbolo rossonero per me è Saelemaekers: senza eccellere ha lo spirito giusto. La sua ascesa è lo specchio della bella stagione rossonera”.