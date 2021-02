Diverse testate giornalistiche inglesi riportano l’ interesse del Leeds United per Tommaso Pobega. Il centrocampista italiano di proprietà del Milan, in questa stagione in prestito allo Spezia non sarebbe seguito solo dal club del Loco Bielsa. Sulle tracce del classe 1999 anche l’Eintracht Francoforte. La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro ma ad oggi il Milan non vorrebbe privarsene. L’ intenzione sarebbe di inserirlo nella rosa dei centrocampisti della prossima stagione.