Calabria ammonito: salterà lo Spezia e ci sarà contro l’Inter

Davide Calabria, al minuto 86, è stato ammonito per aver commesso fallo ai danni di Riviere e, in seguito al cartellino giallo, ha accennato anche ad un sorriso. Il terzino milanista dunque salterà la partita contro lo Spezia, ma ci sarà contro l’Inter domenica 21 febbraio. Qualche giorno fa, durante un talk sul canale Twitch del Milan, il giocatore aveva scherzato sulla possibilità di farsi ammonire per non saltare il derby contro i cugini nerazzurri. Ecco le sue parole:

“Se segno lo dedico alla chat di Twitch, speriamo già questa domenica (con il Crotone, ndr). Come faccio a farvi capire che è per voi? Potrei togliere la maglietta che sono diffidato…”