Calcio e Finanza – Il Milan compra ufficialmente Casa Milan

Come riportato da Calcio e Finanza, il Milan mette a segno un grande colpo e compra ufficialmente l’immobile di Casa Milan, sede ubicata in via Aldo Rossi. Oltre al quartier generale, anche lo Store, la biglietteria, il ristorante, il Museo Mondo Milan e gli “Studios” entrano a far parte della proprietà rossonera.

L’operazione è in linea con la strategia societaria di Ivan Gazidis e del fondo Elliot, che puntano a migliorare l’efficienza finanziaria del club. Lo scorso novembre 2020, il club aveva costituito la newco, destinata a rilevare l’immobile da Vittoria Assicurazioni.

L’acquisto è venuto a costare una cifra vicina ai 42 milioni di euro – finanziata da Unicredit – e permetterà di risparmiare oltre 2 milioni all’anno di canoni di locazione.