Capello: “Hanno sbagliato una partita, ma il passato non vale nulla”

L’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha così parlato, ai microfoni di calciomercato.com, del momento che sta attraversando il Milan:

“Hanno solo sbagliato una partita. Quando vai in campo sottovalutando l’avversario ti succede questo. Il derby ti mette adrenalina, il passato non vale a nulla. Che l’Inter sia in buone condizioni è una realtà. Non posso dire se sta meglio del Milan, quello lo vedremo solo in campo. Scudetto o Champions? Guardi, io ho allenato per tanti anni e non ho mai ragionato su una cosa del genere. Focalizzarsi su un solo obiettivo sarebbe un grave errore, perché poi pensi di avere partite facili e perdi con lo Spezia. Con tutto il grande rispetto che si può avere per l’ottima formazione ligure. Non si possono fare i conti, la squadra è li davanti da tanto tempo e sicuramente domenica scenderà in campo con il desiderio di tornare avanti sull’Inter. Ibra? Ibrahimovic ha ancora tanta voglia, tanta autostima e tanto orgoglio: sicuramente farà una grandissima partita domenica. Non pensa mai agli episodi passati, riesce a cancellare e a produrre, veramente, il massimo partita dopo partita”