Fabio Capello, intervenuto dagli studi di Sky, ha parlato della presenza di Zlatan Ibrahimovic a Sanremo. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ibra a Sanremo? Io non lo avrei mandato. Vieni pagato dal Milan, devi avere rispetto di società e tifosi. Il Milan avrebbe dovuto vietarlo, con tutto il rispetto. Non puoi fare il pendolare Sanremo-Milanello. Viene sempre elogiato il suo comportamento esemplare in allenamento, per la sua costanza e professionalità. In questo caso è stato una contraddizione”.