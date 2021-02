CdS – Calabria: “Vincere aiuta a vincere, pronti per le prossime gare”

In vista dei prossimi impegni dei rossoneri, Davide Calabria ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato dell’atteggiamento e delle partite che si giocheranno questa settimana.

“Dobbiamo subito recuperare quella mentalità che ci ha permesso di essere in testa per 21 giornate. Poi penseremo al derby. E a vincerlo, ovviamente. Anche all’andata ci davano sfavoriti, no? L’Inter è la squadra più attrezzata per lo scudetto insieme alla Juve, ma noi dobbiamo solo stare zitti e lavorare“, queste le dichiarazioni del terzino destro.

Un Davide Calabria che carica l’ambiente e cerca di recuperare un po’ di serenità, per affrontare al meglio la sfida di Europa League contro la Stella Rossa ed il derby dei campionato contro l’Inter: due gare da non sbagliare assolutamente.