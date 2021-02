CdS – La situazione sui rinnovi di Gigio e Calhanoglu

Con la chiusura del calciomercato ormai prossima, il Milan dovrà, da questo momento in avanti, concentrarsi sui rinnovi di due autentici pilastri come Gigio Donnarumma ed Hakan Calhanoglu. Entrambi i giocatori hanno già espresso la volontà di rimanere alla corte di Stefano Pioli, anche se vanno sistemati molti dettagli economici. Per quanto riguarda il portiere, come riporta il Corriere della Sera, Mino Raiola, agente dell’estremo difensore, gradirebbe uno stipendio intorno ai 10 milioni, mentre la dirigenza rossonera non andrebbe oltre ai 7 milioni più bonus. Il procuratore, inoltre, pretenderebbe una clausola rescissoria da circa 30 milioni, cifra troppo bassa per il club di via Aldo Rossi, che spingerebbe per un accordo da almeno 40 milioni. Per ciò che concerne il forte centrocampista, il Milan ha offerto un rinnovo da 4 milioni più bonus, ma il turco sta ancora prendendo tempo, anche se, come già detto, la sua volontà è quella di continuare con i colori rossoneri. Maldini e Massara dovranno quindi fare quadrato e cercare in ogni modo di trattenere due giocatori che stanno permettendo al Milan di rimanere così in alto in campionato.