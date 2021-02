CdS – Leao: “Al Milan non puoi dire no, qui voglio vincere Champions e scudetto. Derby? Vogliamo vincere”

Il talento del Milan, Rafael Leao, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport. Il portoghese ha parlato del rapporto con Ibra, delle sue ambizioni e della sua esperienza in rossonero.

Su Ibra: “Zlatan è un fratello maggiore che ti spinge a dare sempre di più: mai visto uno con la sua mentalità vincente”

Sul derby: “Siamo il Milan e dobbiamo e dobbiamo puntare a conquistare i tre punti ogni giornata. La nostra mentalità è di scendere in campo come se fosse sempre una finale, così sarà anche nel derby. Sappiamo l’importanza di questa partita, ma la stagione è ancora lunga e i punti in palio sono tanti, non dobbiamo essere condizionati dalla pressione. Favorito? Il derby sfugge a qualsiasi pronostico, noi vogliamo vincere”.

Il retroscena con l’Inter nel 2009: “Ho scelto il Milan perché i dirigenti hanno parlato con me prima e ho sempre messo questo club in cima alla lista, quando ti cerca il Milan non puoi dire no. Voglio rimanere qui per vincere scudetto e Champions”.