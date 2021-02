Il rinnovo per Hakan Calhanoglu ora è ormai da mesi in una fase di stallo. Come riporta il Corriere dello Sport, il summit in programma potrebbe servire a uscirne. Il numero dieci rossonero inizialmente aveva chiesto una cifra attorno ai 6 milioni di euro, ma col tempo la posizione si è ammorbidita: dopo l’ultimo rilancio del club la distanza è scesa a circa un milione e mezzo (l’offerta del Milan è di 4 milioni più 500 mila euro di bonus).