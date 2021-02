CM.com – Ancora nessun accordo tra il Milan e Calhanoglu

Si è concluso l’incontro tra Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, e la società rossonera. L’argomento di cui si è trattato è il rinnovo del trequartista turco che è in scadenza con il Milan a giugno 2021. Dopo vari incontri sembrava che oggi potesse esserci la fumata bianca ma non è bastato neanche questo meeting per chiudere il discorso rinnovo.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, non ci sarebbe ancora alcun accordo tra il Milan e Calhanoglu ma sembra che filtri cauto ottimismo sulla riuscita della trattativa.