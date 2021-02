Compagnoni: “Questo Milan ricorda quello di Zaccheroni. Anche all’epoca non era la squadra più forte ma vinse il titolo”

Maurizio Compagnoni ha parlato a Sky Sport 24 di Milan, Inter, Juventus e della lotta Scudetto. Queste le sue parole:

“Juve e Inter a livello di rosa sono superiori al Milan, ma questo Milan mi ricorda quello di Zaccheroni. Anche all’epoca non era la squadra più forte ma vinse il titolo. Come vinse quel Milan lo può fare anche questo. Ibra andrebbe studiato, sembra più forte ora che dieci anni fa. La squadra è mentalmente nelle migliori condizioni per cercare di centrare un traguardo clamoroso anche se clamoroso lo è ma fino ad un certo punto”.