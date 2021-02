CorSera – Milan, dopo la batosta di sabato serve reagire subito

Una sconfitta non può e non deve cancellare quanto di buono è stato fatto fino a questo momento dal Milan, ma il 2 a 0 subito dallo Spezia rappresenta certamente un campanello d’allarme: contro i liguri si è visto un Milan davvero brutto, che non si vedeva da tempo.

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, riferisce che oggi, a Milanello, è atteso un faccia a faccia fra mister Pioli e la squadra: nessuna strigliata, solamente l’invito da parte del tecnico a tornare umili ed entusiasti come prima della sciagurata trasferta di sabato.

Oltre al mister, anche Zlatan Ibrahimovic, al termine della gara, ed in vista delle partite contro Stella Rossa ed Inter, ha parlato ai suoi compagni, invitandoli a restare umili e concentrati, indipendentemente dall’avversario che ci si trova davanti.

Anche perché, giovedì, c’è un altro snodo fondamentale della stagione, e cioè la trasferta in casa dei serbi, per i sedicesimi di Europa League: una gara che si preannuncia decisamente complicata.