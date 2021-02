CorSera – Milan, Ibrahimovic non dovrebbe partire titolare con la Stella Rossa

Il periodo non è dei migliori, e le partite da giocare iniziano ad essere decisive per il raggiungimento degli obiettivi di inizio stagione.

Come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe partire dalla panchina nella gara di domani sera contro la Stella Rossa, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.

L’idea è quella di far rifiatare lo svedese in vista della sfida di campionato di domenica sera contro la Roma, una gara decisiva per consolidare il piazzamento Champions e per ripartire dopo i due k.o. contro Spezia ed Inter.