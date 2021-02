CorSera – Milan, un 4 a 0 che sa di messaggio al campionato

La straripante vittoria per 4 a 0 contro il Crotone ha aperto un mese di febbraio che dirà moltissimo sugli obiettivi stagionali della formazione di Stefano Pioli.

La squadra, dopo un gennaio con qualche difficoltà, ha dimostrato di voler lottare fino alla fine per lo scudetto: come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, le quattro reti realizzate ai pitagorici sono un chiaro messaggio al campionato.

Dopo la vittoria dell’Inter di venerdì sera nella trasferta di Firenze, i diavoli hanno saputo mantenere il sangue freddo e si sono riportati in vetta alla graduatoria: grande segnale di maturità della squadra, a testimonianza del cambiamento di mentalità che ora contraddistingue la squadra rossonera.

Con un Ibrahimovic così, e con il prossimo turno che vedrà il Milan impegnato al “Picco ” di La Spezia e l’Inter contro la Lazio, si può certamente pensare ad un allungo sui nerazzurri, in vista del derby che, con ogni probabilità, potrebbe chiarire ulteriormente le ambizioni del team di via Aldo Rossi.