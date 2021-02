Il Milan continua a lavorare per il rinnovo di Gigio Donnarumma, qualche giorno fa è andato in scena l’incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza rossonera ma non ci sono state consistenti novità.

Secondo quanto scritto dal Corriere della Sera il portiere ha espresso la sua volontà di rimanere al Milan, quindi resta ottimismo sull’operazione. Secondo il quotidiano si potrebbe chiudere intorno agli 8 milioni di euro, con una scadenza fissata al 2024.